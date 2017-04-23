Жестокость среди подростков объясняется невниманием родителей

Агрессия детей вызвана недостаточным количеством внимания со стороны родителей

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявляет, что в Украине около 50% подростков жалуются на травлю, при этом агрессия детей вызвана недостаточным количеством родительского внимания.

Об этом Кулеба заявил в эфире "5 канала".

"В жестокости детей нет ничего удивительного. Оно просто все вышло на поверхность. На самом деле, это то, что мы имеем сегодня в обществе, когда подростки, которые ни чем не заняты, не имеют достаточного родительского внимания, у которых в школе недостаточно отлажены процессы воспитания, и это естественно. Ведь учителя некоторые просто выгорают, их не хватает на собственных детей и требовать от них воспитывать чужих очень трудно. А родители работают и занимаются собственной жизнью", – сказал он.

По словам Кулебы, в социальных сетях распространяются сообщества, в которых подростки выкладывают видео избиения сверстников.