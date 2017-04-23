10.04.17 07:581630
В Украине появился «хоккейный городок»
|23.04.17 18:16
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Специальная зона обустроена в столице и приурочена к Чемпионату мира по хоккею
Специальная зона обустроена в столице и приурочена к Чемпионату мира по хоккею
У столичного Дворца спорта состоялось торжественное открытие «хоккейного городка».
Об этом сообщили в Кабмине.
«Хоккейный городок» будет работать в течение всего чемпионата и станет прекрасным местом, где можно посмотреть все матчи и поболеть за национальную сборную.
«Хоккейный городок» будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00.
Здесь будут транслировать все матчи соревнований, а в перерыве между поединками показывать художественные и документальные фильмы о хоккее.
Также на территории «городка» оборудованы фуд-корты, зоны отдыха и развлечений для детей.