В Украине появился «хоккейный городок»

Специальная зона обустроена в столице и приурочена к Чемпионату мира по хоккею

У столичного Дворца спорта состоялось торжественное открытие «хоккейного городка».

Об этом сообщили в Кабмине.

«Хоккейный городок» будет работать в течение всего чемпионата и станет прекрасным местом, где можно посмотреть все матчи и поболеть за национальную сборную.

«Хоккейный городок» будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00.

Здесь будут транслировать все матчи соревнований, а в перерыве между поединками показывать художественные и документальные фильмы о хоккее.

Также на территории «городка» оборудованы фуд-корты, зоны отдыха и развлечений для детей.