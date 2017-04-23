Два николаевских вуза вошли в список лучших университетов Украины Согласно показателям базы данных Scopus два николаевских вуза – Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова и Черноморский национальный университет имени Петра Могилы – вошли в список лучших университетов страны. Так, согласно опубликованному рейтингу НУК им. Адмирала Макарова – расположился на 50 месте общего рейтинга Украины. На 96 месте оказалась «Могилянка». Ни аграрный, ни педагогический университеты Николаева в рейтинг не попали. Лидирует КНУ им. Шевченка. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама