10.04.17 07:581630
Два николаевских вуза вошли в список лучших университетов Украины
|23.04.17 20:22
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Согласно показателям базы данных Scopus два николаевских вуза – Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова и Черноморский национальный университет имени Петра Могилы – вошли в список лучших университетов страны.
Согласно показателям базы данных Scopus два николаевских вуза – Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова и Черноморский национальный университет имени Петра Могилы – вошли в список лучших университетов страны.
Так, согласно опубликованному рейтингу НУК им. Адмирала Макарова – расположился на 50 месте общего рейтинга Украины. На 96 месте оказалась «Могилянка». Ни аграрный, ни педагогический университеты Николаева в рейтинг не попали.
Лидирует КНУ им. Шевченка.