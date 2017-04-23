Ученые нашли эффективный способ улучшения памяти

23.04.17 20:38Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Ученые из Пенсильванского университета заявили о том, что им удалось разработать эффективный способ улучшения памяти.

Как объяснили авторы методики, память человека можно улучшить, если воздействовать на мозг с помощью электрических импульсов. Исследователи утверждают, что достаточно вживить в мозг специальный электростимулятор, который и будет воздействовать на участки головного мозга, отвечающие за память.

Ученые рассказали, что они уже занялись разработкой этого электростимулятора. При его создании будут использоваться данные, которые им удалось получить ранее в ходе эксперимента. Ученые рассказали, что они воздействовали электрическими импульсами на участки головного мозга, отвечающими за память.

По словам нейробиологов, они сравнили эффект от электростимуляции мозга при его высокой и низкой активности. Оказалось, что в первом случае стимуляция ухудшала результаты тестов, а во втором память становилась значительно лучше. Поэтому электростимуляция полезна только при низкой активности головного мозга.

Ученые считают, что электростимулятор, над которым они работают, можно будет использовать по методике замкнутого цикла. Его необходимо будет имплантировать в головной мозг человека. И активироваться оно будет только в случае необходимости.

Нашлись ли добровольцы, которые согласились на вживление электростимулятора в головной мозг, авторы исследования не рассказывают. Но они отмечают, что намерены и дальше работать над его созданием.

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Воскресенье, 23.04.2017

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