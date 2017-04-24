В Николаеве ветеранам к 9 мая выплатят по 3 тысячи гривен

Ветеранам Второй мировой войны, проживающим на территории Николаевской области, ко Дню Победы 9 мая выплатят по 3 тысячи гривен. До конца года участникам боевых действий также ежемесячно будут выплачивать по 1 тысяче гривен.

Об этом шла речь 20 апреля, в ходе заседания комиссии по вопросам промышленной политики, транспорта, энергетики и развития инфраструктуры, сообщает "Nikolaev24".

Как рассказала исполняющая обязанности департамента социальной защиты облгосадминистрации Любовь Белкина, по подсчетам управления, на момент проведения расчетов выделения денежной помощи в Николаевской области проживало 605 ветеранов.

Отметим, для выделения денежной помощи ветеранам необходимо внести изменения в бюджет области. Соответствующий проект решения выносится на ближайшую сессию Николаевского областного совета 27 апреля.

В целом, до конца года ветеранам должны выплатить по 10 тысяч гривен.