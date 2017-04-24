В Николаев возвращается тепло: прогноз погоды на неделю

24.04.17 09:45Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

После неприятных погодных сюрпризов новая неделя порадует николаевцев весенним теплом. Правда, дожди еще не надолго сохранятся, сообщает "Свідок.info".

Так, в понедельник, 24 апреля, синоптики обещают в Николаеве дождь, температура воздуха ночью составит 3-5 тепла, днем будет +11..+13.

Во вторник ночью снова возможны небольшие морозы до -1, днем потеплеет до +17, осадков не прогнозируется.

Среда принесет еще большее потепление до +4..+6 ночью и +17..+19 днем.

Дневная температура в четверг, 27 апреля, порадует отметками на термометре в 20-22 градусов тепла. При этом обещают переменную облачность без осадков.

В пятницу ожидается такая же погода.

На выходных синоптики также прогнозируют, что будет тепло и солнечно, лишь в воскресенье ожидается облачность.

Температура воздуха ночью подымится до +10, днем же будет около +22.

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Понедельник, 24.04.2017

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