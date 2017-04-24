В Украине отменят все налоги на импорт электротранспорта

В Министерстве инфраструктуры считают, что предложенный набор стимулов обеспечит последовательное развитие рынка электромобилей в стране.

В Мининфраструктуры ставят для себя весьма амбициозную цель — к 2020 году получить долю электромобилей в общих продажах авто в Украине на уровне не менее 15%.

Как сообщили в ведомстве, главной целью является превращение Украины в хаб по производству высокотехнологичной продукции, к которой относятся в том числе современные электромобили и обслуживающая их инфраструктура.

Во-вторых — это предоставление для всех украинцев возможности приобрести экологический транспорт (новый или более доступный б/у), вместо того, чтобы вынуждать их садиться за руль старых машин, экспортированных из Европы из-за несоответствия экологическим нормам.

В-третьих, это необходимость предоставить бизнесу инструменты для роста за счет возможности экономить как на топливе, так и на обслуживании электрического транспорта. «Для стремительного развития рынка мы планируем временно, до 1 января 2023 года, освободить от НДС импорт и дальнейшее поставки электрического транспорта, а также зарядных станций.

Также мы освобождаем такой транспорт от уплаты акциза. Здесь мы не затрагиваем электробусы, поскольку это единственный, кроме троллейбусов, вид колесного электротранспорта, который мы хоть и медленно, но производим в Украине, — отметил Владимир Омелян.

До 1 января 2028 года планируется отменить импортный НДС на комплектующие к электротранспорту и зарядным станциям. На этом этапе предполагается начало массового производства электромобилей в Украине.

Наконец, третий компонент реформы предусматривает временное, до 1 января 2033 года, введение нулевой ставки НДС на производимый в Украине электрический автотранспорт, комплектующие к нему, зарядные станции и комплектующие к ним.