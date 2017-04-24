Украинцев грозят оставить без дешевой одежды

Таможенники собираются на глаз определять подделки, которые заказывают в Интернете и обещают уничтожать посылки с таким товаром.

Украинцы, заказывающие товар из-за границы, скажем, по каталогам из Китая, рискуют не увидеть своих обновок. Украинские таможенники вскоре получат право уничтожать подделки, пересылаемые в международных посылках (общим количеством до 3 штук и весом до 2 кг).

Эксперты говорят: если закон примут, то либо на таможне увеличатся взятки, либо товар и вовсе начнут возить через Донбасс.

Dior из Китая не пройдет

Мелкие партии товара, за которые хотят взяться таможенники, — это то, что приходит в Украину экспресс-почтой. «Дешевые товары сомнительного качества и происхождения.

Совсем не много серьезных компаний торгуют своим товаром через интернет», — считает представитель департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Гащицкий. Именно на борьбу с интернет-торговлей контрафактным товаром и направлена статья 401-1, которую предлагается добавить в Таможенный кодекс.

Законопроект (№4614) пока обсуждается в комитетах ВР. Вкратце процедура уничтожения будет выглядеть так: если кто-то закажет экспресс-доставку или доставку по почте пары оригинальных кроссовок не у официального импортера, то таможня, заподозрив подделку, вправе уничтожить этот товар. Правда, если правообладатель бренда разрешает это делать (об этом должна быть отметка в реестре).

Таможня должна информировать владельца посылки по электронной почте или просто по факсу и подождать ответа 10 рабочих дней. Если владелец против, то все данные отправляют правообладателю бренда. И тот может подать на отправителя в суд в течение 10 дней.

В противном случае, если не нарушены какие-то другие таможенные правила, посылку оформят и отпустят, а все убытки, понесенные в результате ожидания, пострадавшей стороне должен возместить правообладатель. «Надеемся, что эта новация позволит выйти на новый уровень работы. Чтобы обеспечивать полноценную защиту прав интеллектуальной собственности», — говорят на таможне.

Взятки вырастут

Сами продавцы интернет-магазинов говорят, что контрафакт никуда не исчезнет, а вот цены вырастут. «Конечно, в первую очередь пострадают владельцы мелких и даже крупных интернет-магазинов, а также и покупатели.

После принятия такого закона цены вырастут. Нам просто придется платить больше взяток за риск на таможне. И «брендовые» туфли за 2 тыс. грн будут стоить уже 2,5 тыс. грн. Кроссовки вместо 1,5 тыс. — 3 тыс. Вот и вся разница», — говорит владелица небольшого интернет-магазина Виктория.

С ней согласен и Андрей Варшавский, владелец интернет-магазина спортивных товаров. «Никто и никуда не исчезнет. Люди не могут покупать настоящие брендовые товары, поэтому они всегда будут пользоваться контрафактом. Будем оформлять посылки мелкими партиями. Или просто больше платить за их прохождение через таможню.

Такие запреты только на руку проверяющим, они всегда найдут, как на этом заработать», — говорит торговец. По словам экспертов, в случае принятия поправок коррупция на таможне рискует еще больше пойти в гору.

«Нет ни одного таможенника, который смог бы на глаз определить контрафактный товар. Контрафакт, в случае принятия закона, может перебазироваться в сторону открытой границы с Россией в Донецкой и Луганской областях, поэтому на легальных схемах начнут зарабатывать в РФ — придется проводить растаможку там, а к нам ввозить по завышенной цене», — говорит «Вестям» экономист Юрий Гаврилечко.

Проверят вещи из Америки

Продавцы говорят, что опасаться стоит любителям американских брендов. «Обычный покупатель заказывает себе какие-то вещи максимум поштучно, поэтому его посылка не будет более 2 кг.

На известных китайских сайтах, где большинство заказывают вещи, как правило, нет известных брендовых вещей — у них либо свои торговые марки, либо и вовсе вещи без названия, поэтому изымать их вряд ли будут.

Переживать могут разве что те, кто заказывают товары из США, — там есть подделки известных брендов. Тогда официальные дилеры действительно могут заблокировать такие посылки за контрабанду», — рассказал «Вестям» эксперт по интернет-торговле Вячеслав Поездник.