Украине предрекли угрозу засухи

24.04.17 12:07Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

"Вести" беседовали со специалистами, чтобы понять, что происходит с климатом в нашей стране.

Погода стала непредсказуемой. Мы можем ходить в январе под зонтами, в феврале — выезжать на пикник, а в апреле — радоваться, что не успели сменить резину с зимней на летнюю, так как снег падает на цветущие абрикосы.

С каждым годом изменения климата все больше влияют не только на наши ощущения, но и на все, что нас окружает. Мы расспросили климатолога, зоолога, орнитолога, биолога и эколога о том, как эти перемены уже отразились на природной среде Украины. И узнали прогнозы ученых о том, какие процессы ожидают нашу территорию в ближайшие 30 лет.

Один из самых тревожных прогнозов касается водных ресурсов. «Вследствие глобального изменения климата у нас происходит серьезное ухудшение экологического состояния речных бассейнов», - говорит завкафедры водных биоресурсов Нацуниверситета водного хозяйства и природопользования, профессор Василий Сондак.

По его словам, основная масса запасов пресных вод у нас содержится в малых реках (это 60% водных ресурсов Украины). Повышение температуры воздуха и воды, снижение количества осадков приводят к уменьшению в водоемах кислорода, увеличивают токсичность загрязняющих веществ, вследствие чего в реках интенсивно размножаются сине-зеленые водоросли, водоемы мелеют и пересыхают.

С озерами — вообще беда: они постепенно зарастают, трансформируясь в болота. Все это ведет к угрозе дальнейшего зарастания водного зеркала и рискам в ведении рыбного хозяйства. И если не принять срочные меры по углублению и ликвидации чрезмерного зарастания водоемов, нехватка пресной воды в стране может стать необратимой.

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Понедельник, 24.04.2017

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