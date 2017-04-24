100 миллиардов для «Укрзализныци»: на что потратят деньги

Одна из главных транспортных монополий страны, «Укрзализныця» разработала стратегию продвижения ведомства на ближайших пять лет. Украинцы были поражены цифрами, которые планируют потратить на новые составы и туалеты для них.

О планах ведомства рассказал член правления ведомства Иренеуш Василевски.

С 2000 года количество инвентарных составов «Укрзализныци» сократилось до 106 тысяч от 185 из-за износа. Но в плане эксплуатационного парка ситуация еще хуже – всего 71 тысяча вагонов, из которых в рабочем состоянии не больше 66 тысяч.

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Первое, что нужно сделать для повышения уровня сервиса ведомства, по мнению руководства, изменить систему туалетов внутри пассажирских вагонов.

Их планируют заменить на вакуумные, но по стоимости их можно сравнить с новостроем под Киевом или иномаркой.

На сегодняшний день планируется купить 262 новых локомотива, 35 773 грузовых вагона, 440 пассажирских вагонов и 46 единиц моторвагонного подвижного состава.