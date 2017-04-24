100 миллиардов для «Укрзализныци»: на что потратят деньги

24.04.17 12:34Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Одна из главных транспортных монополий страны, «Укрзализныця» разработала стратегию продвижения ведомства на ближайших пять лет. Украинцы были поражены цифрами, которые планируют потратить на новые составы и туалеты для них.

О планах ведомства рассказал член правления ведомства Иренеуш Василевски.

С 2000 года количество инвентарных составов «Укрзализныци» сократилось до 106 тысяч от 185 из-за износа. Но в плане эксплуатационного парка ситуация еще хуже – всего 71 тысяча вагонов, из которых в рабочем состоянии не больше 66 тысяч.

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Первое, что нужно сделать для повышения уровня сервиса ведомства, по мнению руководства, изменить систему туалетов внутри пассажирских вагонов.

Их планируют заменить на вакуумные, но по стоимости их можно сравнить с новостроем под Киевом или иномаркой.

На сегодняшний день планируется купить 262 новых локомотива, 35 773 грузовых вагона, 440 пассажирских вагонов и 46 единиц моторвагонного подвижного состава.

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