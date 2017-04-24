В медицину Николаевской области хотят вложить 26 миллионов гривен

Николаевская облгосадминистрация предлагает депутатам на внеочередной сессии областного совета внести изменения в бюджет региона.

Это нужно для выполнения программ социально-экономического и культурного развития области, а также своевременного финансирования проектов, реализуемых при поддержке государственного фонда регионального развития.

В частности, в медицинскую сферу области планируется направить 26 миллионов гривен.

Из этой суммы 1,4 миллиона гривен предполагаются на повышение оплаты труда медработников.

На медикаменты для областных учреждений здравоохранения предлагается выделить 14,2 миллиона гривен. В частности:

приобретение лекарств больным сахарным и несахарным диабетом - 7,1 млн. грн.;

приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения, лекарственных средств, лабораторных реактивов - 1,7 млн. грн.;

приобретение онкомаркеров - 0,4 млн. грн.;

приобретение лекарственного препарата "Метализе" (для оказания экстренной медицинской помощи гражданам каретами скорой помощи) - 1 млн. грн .;

приобретение химиотерапевтических, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкобольных в онкодиспансере - 3 млн. грн .;

приобретение изделий медицинского назначения и тест-систем для станции переливания крови - 1 млн. грн.

На приобретение медицинского оборудования для областных учреждений здравоохранения предлагается выделить почти 7 миллионов гривен. В том числе для приобретения цифрового рентгеновского стационарного маммографа экспертного класса – 5,1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.