Завтра Украина отключит свет в оккупированном Луганске

С 25 апреля оккупированные районы Луганской области отключат от электроснабжения из Украины.

Об этом в эфире Луганского областного телевидения сказал гендиректор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай.

"Мы получили документы из государственного предприятия "Энергорынок", которые подтверждены документами Министерства энергетики и угольной промышленности за подписью министра Насалика о том, что 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону", - отметил Грицай.

Как сообщается, на данный момент проводят технические работы, а само отключение состоится 25 апреля в 00:00.

"Перетекание должно быть полностью отключено", - отметил Грицай.

Среди объектов, куда ЛЕО подает свет, - Попаснянский водоканал. Из-за долгов за свет в размере 124 млн гривен в прошлом году 1 декабря это предприятие приостановило подачу воды на оккупированную территорию. Через месяц, в начале января, боевики "ЛНР" перечислили часть денег за потребленную воду на оккупированной Луганщине.