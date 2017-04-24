В Польшу можно будет доехать за 150 гривен – УЗ

24.04.17 13:04Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Новый рельсовый автобус планируют запустить из Ковеля.

В конце мая – начале июня по маршруту Ковель – Ягодин – Хелм должен быть запущен двухвагонный поезд, рассчитанный на 182 пассажиров, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу.

Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов – 130-150 грн. Об этом сообщил и.о. начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник, передает ЦТС.

Рельсовый автобус будет курсировать ежедневно, ориентировочное время отправления из Ковеля – 11:50. Остановки на промежуточных остановках не предусмотрены. Пограничный контроль, как и в случае с поездом Киев – Перемышль, будет осуществляться во время движения поезда.

Сообщается, что во избежание случаев контрабанды, будет осуществляться видеонаблюдение за пассажирами. Выявленных контрабандистов грозятся высаживать на пункте пропуска "Ягодин". Отмечается, что для работников таможенной и пограничной служб на станции "Ковель" уже даже оборудовали три отдельных комнаты.

Напомним, этот вопрос обсуждался еще в феврале текущего года. Предполагалось, что реализация проекта станет возможна уже летом 2017 года.

Тогда же, в феврале, председатель правления ПАО УЗ Войцех Балчун писал, что использоваться на маршруте будет рельсобус Pesa. Это будет рельсовый автобус модели Pesa.

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