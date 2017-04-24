10.04.17 19:141720
Поручение мэра «аварийно подремонтировать дороги» не выполнено
|24.04.17 14:53
|55
|0
Поручение мэра «аварийно подремонтировать дороги» осталось без выполнения.
Поручение мэра «аварийно подремонтировать дороги» осталось без выполнения.
20 апреля на сессии Николаевского городского совета мэр Александр Сенкевич дал поручение директору департамента ЖКХ А. Палько проехать по дорогам ведущим к кладбищам и «аварийно подремонтировать эти дороги».
Горожане, которые 23 апреля выехали на Мешковское кладбище, убедились, что поручение городского головы не выполнено.
Если говорить о дополнительном транспорте, то и его утром не наблюдалось, например, с Намыва. Маршрутки работали в обычном режиме. Хотя на маршруте №45 был эксперимент – кто-то ехал по обычному маршруту, а кто-то с Херсонского шоссе уходил в сторону кладбища.
Разбитые дороги везде. На улицах Электронной и Янаты водители демонстрировали слалом между ямами, констатирует «Инвестор».