У Приватбанка поменялся юридический адрес Компания "переехала" из Днепра в Киев. У государственного банка Приватбанк изменился юридический адрес.Об этом говорится в пресс-релизе банка. Согласно утвержденной новой редакции Устава банка, юридический адрес ПАО КБ Приватбанк изменен с Набережной Победы, 50, г. Днепр, на ул. М. Грушевского, 1Д, г. Киев. "Правление Приватбанка и все службы главного офиса банка продолжают работать в Днепре, фактический адрес главного банка не меняется", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе, новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама