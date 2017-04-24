У Приватбанка поменялся юридический адрес

24.04.17 15:06Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Компания "переехала" из Днепра в Киев.

У государственного банка Приватбанк изменился юридический адрес.Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Согласно утвержденной новой редакции Устава банка, юридический адрес ПАО КБ Приватбанк изменен с Набережной Победы, 50, г. Днепр, на ул. М. Грушевского, 1Д, г. Киев.

"Правление Приватбанка и все службы главного офиса банка продолжают работать в Днепре, фактический адрес главного банка не меняется", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами.

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