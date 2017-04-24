Японские инвесторы обсудили в Николаеве вопросы строительства моста через реку Южный Буг

24.04.17 15:42Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Накануне презентации итогового отчета результатов исследования Японской инвестиционной компании JICA по вопросу сооружения мостового перехода через реку Южный Буг, представители исследовательской команды снова встретились с руководством Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области, передает Эгалите.

Отмечается, на этот раз делегаты имели целью уточнить вопрос: финансирование содержания и ремонта дорог в области за счет государственного, областного и местных бюджетов; понять принципы взаимосвязи САД и областной государственной администрации; особенности и влияния процесса децентрализации на вопросы содержания дорог области; получить характеристику уровня финансового и технического обеспечения главной подрядной организации ГП «Николаевский облавтодор».

В течение беседы заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Кристенко предоставил обстоятельные ответы делегатам и отметил важность реализации проекта «Японский мост» для жителей города, области и страны.

Также, Андрей Валерьевич обратил внимание представителей компании JICA на необходимость не только финансовой поддержки данного проекта со стороны Японского государства, но и инженерное сопровождение японскими специалистами на этапах проектирования и непосредственного строительства моста.

Разговор был конструктивным и исчерпывающим, представители исследовательской команды отметили, что ответы на эти вопросы дают полную картину для подготовки итогового отчета о целесообразности сотрудничества Японского государства с Украиной в сооружении так называемого "Японского моста" в Николаеве и отметили высокий уровень заинтересованности и помощи Службы автомобильных дорог в Николаевской области в проведенном ими исследовании.

Также сообщили, что согласно плану, официальные результаты итогового проекта исследования будут объявлены уже в мае 2017 года.

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