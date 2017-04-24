В Николаеве подвели итоги Первой Финансовой Ярмарки

В пятницу, 21 апреля, при участии первого заместителя городского головы Андрея Дадиверина, директора департамента экономического развития Татьяны Шуличенко, председателя регионального совета предпринимателей Елены Герасимчук прошел круглый стол по вопросам развития предпринимательства в Николаеве. В круглом столе также приняли участие предприниматели города.

Основной темой встречи было подведение итогов участия николаевских предпринимателей в Первой Финансовой Ярмарки, которая 4 апреля прошла в Киеве при поддержке Немецко-Украинского фонда. Кроме того, в ходе круглого стола департаментом экономического развития Николаевского городского совета был представлен проект Программы развития малого и среднего предпринимательства в г. Николаеве на 2017-2018 годы.+

Во время мероприятия предприниматели имели возможность обсудить насущные вопросы, которые, кроме прочего, касались сотрудничества малых и средних предприятий с финансовыми учреждениями.