В Николаеве может подняться тариф на проезд в маршрутках

Общественный союз «Инфраструктура Николаевщины», в состав которого входят все перевозчики Николаева, во вторник, 25 апреля, обсудит необходимость пересмотра тарифов на пассажирские перевозки в городе.

Об этом идет речь в пресс-анонсе организации, передает 0512.

Встреча перевозчиков будет проходить в конференц-зале отеля «Reikartz Ривер». Начало в 10.00 Организаторы обещают участие в заседании и руководства города.

Отметим, на данный момент в Николаеве стоимость проезда в маршрутках составляет 4 гривны. В марте 2015 года тариф с большим скандалом подняли с 3 до 4 гривен.

В начале года мэр Сенкевич сообщал, что местная власть не планирует повышать тарифы на проезд в городском транспорте. Но уже в апреле поднялась цена за проезд на речном транспорте.