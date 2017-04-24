Американка установила новый космический рекорд

Женщина-астронавт пробыла в космическом пространстве более 534 дней.

Американка Пегги Уитсон в свои 57 лет официально стала рекордсменкой по пребыванию в космосе. Женщина превзошла прежний результат, установленный космонавтом Джеффом Уильямсом, который провел в космосе 534 дня. Об этом сообщает BBC.

Пегги Уитсон также занимает должность командующего Международной космической станцией (МКС). Она отправилась в космос 19 ноября 2016 года и должна вернуться на Землю этой осенью, информирует CNN.

Кроме того, за Пегги Уитсон числится еще один рекорд. Как передает BBC, она является старейшей женщиной, что когда-либо была в космосе.

По данным CNN, президент США Дональд Трамп, его дочь Иванка и астронавт NASA Кейт Рубинс поздравят Пегги Уитсон с рекордом по видеосвязи. По ожиданиям, разговор продлится около 20 минут и будет транслироваться NASA в прямом эфире.