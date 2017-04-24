Реальные расходы на оборону в Украине сократились

При этом номинальные расходы увеличились.

В прошлом году реальные расходы на оборону сократились, несмотря на номинальное увеличение финансирования. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), передает Deutsche Welle.

Так, хотя расходы на оборону выросли с 79 млрд грн в 2015 году до 87,5 млрд грн в 2016. Но на самом деле, в валюте в фиксированных ценах этот показатель уменьшился с $3,62 млрд до $3,42 млрд. Следовательно, по сравнению с 2015 годом, в 2016 доля расходов на оборону упала с 4% до 3,8% ВВП.

Аналитики объяснили сокращение расходов на оборону в 2016 году снижением интенсивности боевых действий на Донбассе.

"Однако бои вспыхивали неоднократно в 2016 году, военные расходы планируется увеличить в 2017 году, частично на приобретение нового оборудования", - говорится в исследовании.

В то же время Россия увеличила реальные расходы на оборону с $66,4 млрд в 2015 году до $69,2 млрд в прошлом году. Сейчас в России на армию тратят 5,3% ВВП.