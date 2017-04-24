Губернатор Николаевщины проинспектировал областную детскую инфекционную больницу

Председатель областной государственной администрации Алексей Савченко вместе со своими заместителями Виталием Киндративым и Валентином Гайдаржи провел рабочее совещание в областной детской инфекционной больнице. Напомним, на прошлой неделе, во время встречи с активистами общественных организаций, от них были высказаны нарекания к областной власти по поводу условий, в которых лечат детей в этом заведении. Глава области пообщался с врачами, посетил лабораторию, реанимационное отделение, технические помещения, палаты.

«Что я увидел: те вещи, которые можно было отремонтировать и содержать в нормальном состоянии — они все отремонтированы и содержатся в нормальном состоянии. Так, как оно выглядит, с той сметой, которая сегодня есть, все, что можно было сделать — сделано, — сказал Алексей Савченко. — Сегодня, я считаю, найдутся определенные предприниматели, которые помогут. Мы поможем в ремонте. Хотя бы отремонтировать палаты и реанимационное отделение. Больница нуждается в ремонте. Не просто ремонте, а создание нормальных человеческих условий. Надо построить больницу. Я настаиваю, чтобы в этом году мы все же начали. Или давайте будем переводить эту больницу к другим зданиям, или давайте строить. Но оставаться в таких условиях … У нас есть возможности », — подчеркнул председатель ОГА.

Также Алексей Савченко прокомментировал информацию о том, что сегодня Министерство здравоохранения наконец перечислило средства на лечение Карины Драгомировой.

Председатель ОГА сказал, что с помощью Минздрава и лично Ульяны Супрун, девочка отправят на лечение за границу: «Несколько месяцев назад я сделал так, чтобы Карина оказалась в Охматдете. Она проходит там курс лечения. Но ее необходимо лечить за границей. Затем встал бюрократическое вопрос. Надо было отправить эти деньги в казначейство, казначейство должно было купить валюту. Это тоже время. И мы это делали. На прошлой неделе практически каждый день я занимался этим вопросом. И все же мы сегодня получили проплату на сумму около 45 млн. грн. Это первый раз, когда произошло такое событие. Я радуюсь этому. Спасибо Ульяне Супрун. Спасибо каждому человеку, присоединилась сердцем, взглядом, мыслью. Спасибо всем. Спасибо людям, которые сделали свои взносы, и мы собрали первые деньги. Спасибо нашим активистам, которые заняли очень откровенную, искреннюю позицию», — сказал в интервью журналистам Алексей Савченко.