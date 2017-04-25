«Дадим вам этими люками по лицу!», - мэр Николаева

25.04.17 08:29Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 24 апреля, во время рабочего совещания Николаевского городского головы Александра Сенкевича с руководителями подрядных организаций, которые осуществляют ремонт дорог в Николаеве, был поднят вопрос люков.

Обращаясь к дорожникам, Сенкевич потребовал от них обращать внимание на люки, которые находятся на дорогах и внутриквартальных проездах, сообщает Свидок.Инфо.

«Работы во внутриквартальных проездах — это ваше лицо. На самом деле, крайне важно отработать, чтобы все бордюры — под линеечку, все заезды — красивые. Вот работали в одном дворе... Проходили с представителем «Дорлидера»... Люк засыпали, а там бабушка с балкона: «О, мэр! Смотри, а там где ты идешь — люк засыпали!» Проверили — там люк. Не нужно ими брезговать. Потому что сегодня вы их накроете асфальтом, а завтра мы их найдем и дадим вам этими люками по лицу», - предупредил Сенкевич.

Один из представителей подрядчиков попытался было оправдаться. «Александр Федорович, тот люк не был в проекте, но мы его уже сделали. Заказ был без того люка», - пытался объяснить он.

Однако Сенкевич попросил подрядчика не оправдываться.

«Если бы я был мэром-айтишником, как все говорят, то мне еще можно было бы это все сказать. Но так, как я работал в строительной организации, где занимались строймонтажем и так далее... Каждый раз, перед тем, как сдавать проект на экспертизу, выходит проектировщик с монтажником и говорит: «Здесь мы кабель не можем ложить, как ты нарисовал!» - привел пример из своего профессионального опыта городской голова и попросил дорожников сверяться с проектировщиками.

Напомним, 24 апреля, состоялось рабочее совещание николаевского мэра Александра Сенкевича с представителями подрядных организаций, которые занимаются ремонтом дорог в городе. В ходе совещания Сенкевич жестко раскритиковал подрядчиков за прошлогодний ремонт, указав на допущенные ими и городскими службами ошибки.

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