Большинство николаевцев хотят, чтобы в городе построили крематорий

25.04.17 11:31Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Последнее время в Николаеве активно обсуждается вопрос, где хоронить усопших, ведь земли для захоронения в чертах города почти не осталось. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации местные власти видят строительство крематория. Но некоторые горожане выступили против такой идеи, поскольку в христианстве запрещено сжигать людей.

Нужен ли в Николаеве крематорий, узнавал у горожан интерет-издание 0512.

В течение апреля горожане голосовали на нашем сайте и оставляли свое мнение в комментариях.

Результаты опроса показали, что большинство жителей Николаева выступают "за" строительство крематория в городе. Этот вариант ответа набрал 69,8% ответов.

"Обязательно нужен. Места на кладбище по 10 тысяч. И на месте, где хотят делать кладбище, пусть лучше будет земля подстроительство домов или других более нужных объектов!, - пишет Елена.

"Правильное решение - это построить крематорий, во всех цивилизованных странах он давно есть! А мы застряли в 18 веке. Окружили себя кладбищами, но и для верующих надо тоже оставить право выбора", - думает Анастасия.

Еще 15,9% николаевцев считают, что крематорий в Николаеве нужен, но при этом они не готовы "пользоваться" его услугами. "Отсутствие крематория - это отсутствие выбора. Крематорий должен быть", - выражают мнение николаевцы.

Против строительства крематория выступили всего 11,4% голосовавших. "Не по обычаям это!" - пишет житель города Вадим.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что большинство николаевцев против крематориев, поскольку многие ждут Второе Пришествие Христа.

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