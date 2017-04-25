В Украине резко подорожал борщ

25.04.17 13:48Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты овощного рынка сетуют на сезонные факторы и трудности из-за непогоды.

Цены на овощи так называемого "борщевого набора" – капусту, картофель, морковь, свеклу и лук – с начала текущего месяца выросли более чем на 30%. Об этом сообщают аналитики ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" (УАК), ссылаясь на данные официальной статистики.

"За вторую декаду апреля цены на основные овощи борщового набора существенно подскочили – в целом подорожание составило 31,5%", – отмечают эксперты.

Больше всего подорожала капуста – на 57,6%, до 6,65 грн/кг. Морковь подскочила в цене на 43,1%, до 6,77 грн/кг, лук – на 36,1%, до 5,28 грн/кг, свекла – на 23,8%, до 5,25 грн/кг, картофель – на 7,8%, до 6,80 грн/кг.

В ассоциации пояснили, что причиной подорожания овощей является сезонное сокращение их запасов и проблемы с логистикой в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Вверх цены на рынке плодоовощной продукции толкает довольно непростая ситуация – к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными", – отметил аналитик Дмитрий Дейн.

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