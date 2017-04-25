ГП «НМТП» возобновляет стивидорную деятельность

25.04.17 14:17Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Государственное предприятие (ГП) «Николаевский морской торговый порт» (НМТП) возобновляет стивидорную деятельность в Николаевском морском порту, сообщает Порты Украины

Как сообщила пресс-служба администрации порта, Николаевский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» и ГП «НМТП» 25 апреля 2017 года заключили договор «Об обеспечении доступа портовых операторов к причалам». Согласно документу, государственному стивидору предоставляется право пользования причалом №12 Николаевского морпорта, срок действия договора — 10 лет с правом пролонгации.

Таким образом, ГП «НМТП» возвращает функцию стивидорной компании, которая является основной задачей государственного предприятия. «Дело в том, что уже много лет Николаевский морской порт является единственным среди портов Украины, в котором ГП не занимается стивидорной деятельностью, а сдает все свои активы и мощности в аренду частным предприятиям. Предыдущее руководство Николаевского морского порта организовало схему, при которой все мощности по перевалке и обработке грузов, которые принадлежали ГП, были переданы [частным] стивидорным компаниям», — говорится в сообщении.

«Подписание этого договора ставит точку в монополии частных предприятий, работающих в Николаевском морском порту, и возвращает государству право проводить стивидорную деятельность и получать прибыль», — отметил начальник администрации порта Виктор Козонак.

Кроме того, возобновление стивидорной деятельности позволит ГП «НМТП» создать дополнительные рабочие места, привлечь высококвалифицированных специалистов и увеличить отчисления в бюджет. «Начало стивидорной деятельности ГП «НМТП» — это возвращение основной функции предприятия, начало новой страницы для порта», — отметил директор ГП «НМТП» Александр Трощенков.

Причал №12 Николаевского морпорта специализируется на перевалке генеральных, навалочных грузов. Длина причала — 187 метров, глубина у причала — 10,5 метра. Площадь открытых складов — 9,3 тыс. квадратных метров. Согласно Реестру морских портов АМПУ на 25 апреля 2017 года, оператором причала №12 значится ООО «Новая европейская компания».

ГП «НМТП» сотрудничает на условиях аренды государственного имущества с компаниями, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории Николаевского морпорта. Помимо стивидорных компаний, на условиях аренды с ГП работают предприятия по выполнению ремонтных работ и техническому обслуживанию перегрузочной техники, узлов и механизмов. Поступления от аренды госимущества обеспечивают около 70% чистого дохода от реализации ГП.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровским лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.

В порту работают ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и другие портовые операторы.

Николаевский морпорт в 2016 году увеличил грузооборот по сравнению с 2015 годом на 0,9% — до 22,424 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 17% против 15,4% в 2015 году.

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Вторник, 25.04.2017

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