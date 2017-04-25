Бывшие атошники из Вознесенского района будут возвращаться к гражданской жизни по программе НАТО

В рамках программы Украина-НАТО и проекта по переподготовке и социальной адаптации военнослужащих, возвращающихся к гражданской жизни из зоны АТО, 24 апреля в Вознесенске состоялось открытие Вознесенской группы слушателей учебного курса «менеджер охранного бизнеса».

В открытии приняли участие Кристофер Штауде - менеджер программы Украина-НАТО, Сергей Василенко - координатор проекта по переподготовке военнослужащих по программе Украина-НАТО, руководство учебного центра «Гермес-Юг», председатель Вознесенской районной союза участников АТО и представители Вознесенского ОРВК, участники Вознесенской учебной группы.

Учебные курсы в городах Украины проходят бесплатно, финансируют их страны НАТО. Кристофер Штауде рассказал, что в минувшем году для участников АТО в рамках программы проведено более 40 учебных курсов. Для психологической реабилитации участников АТО с 2014 по 2017 год проведено 118 семинаров, которые прослушали более 3000 военнослужащих.

А учебный центр «Гермес-Пивдень» начнет занятия по переподготовке военнослужащих 3 мая на базе Вознесенского объединенного районного военкомата. Срок обучения - 2-2,5 месяца. А курсантами станут 22 бывших атошника. По окончанию они получат сертификаты государственного образца.