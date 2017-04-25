Жителі Кривоозерщини стануть першими відвідувачами Мобільного сервісного центру МВС

25.04.17 17:58Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

26 квітня Мобільний сервісний центр МВС вперше здійснить виїзд до смт Криве Озеро.

Прийом громадян та надання адміністративних послуг буде здійснюватися фахівцями за адресою: смт Криве Озеро, вул. Центральна, 73а з 11:00 до 16:00.

Пересувний сервісний центр оснащеносучасним обладнанням за допомогою якого фахівці нададуть громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

Переглянути список документів, необхідних для отримання послуг можна на сайті Регіонального сервісного центру МВС в розділі «Послуги», отримати консультацію – за номером (0512) 53-14-36.

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