Японцы предоставят экспертную помощь по эксплуатации дорог и мостов в Николаеве

25.04.17 18:56Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 24 апреля, город Николаев посетила группа представителей одной из ведущих консалтинговых фирм Японии PADECO Co., LTD.

Цель работы японских представителей фирмы - собрать полноценную информацию об автодорогах и морских портах для возможного участия Японского агентства по международному сотрудничеству JICA в финансировании инфраструктурных объектов в Украине, в том числе строительства моста в Николаеве.

Японские специалисты встретились с представителями городской власти, КУ «Агентство развития Николаева», КП «Капитальное строительство города Николаева» и КП «ЭЛУ Автодорог».

Представители японской делегации заявили, что готовы предоставить техническую помощь, а также обучать работников николаевских автотранспортных служб.

«Наряду со строительством нового моста также очень важно осуществлять текущее обслуживание существующих. Поэтому наша цель – изучить ситуацию, чтобы понять, как мы сможем помочь вам в содержании Варваровского и Ингульского мостов, а не только нового.

Кроме мостов, все что касается дорожных покрытий, если у вас есть технические проблемы, мы также будем рады помочь вам. Общая программа технической помощи рассчитана на 3-5 лет при участии от пяти до десяти наших специалистов из Японии.

Каждые три месяца они будут приезжать сюда, чтобы помогать советами, опытом и проводить тренинги для местных дорожников, чтобы на протяжении этого времени довести уровень знаний украинских специалистов до того, который существует в Японии», - рассказали представители JICA.

Также на встрече было озвучено, что тема строительства «японского моста» далеко не новая. Впервые о ней заговорили еще в середине 90-х, а в начале 2000-х провели первые исследования.

В 2010-11 годах группа японских специалистов полностью изучила вопрос, но из-за изменения экономической ситуации в Украине, появилась необходимость обновить эти данные. При этом новое исследование существенно отличается от предыдущих.

Кроме того, в рамках визита японская сторона дополнительно ознакомится с состоянием техники, которая есть на балансе дорожных служб, а также проинспектирует существующие ремонтные работы, которые ведутся на городских магистралях.

Результаты исследований по мосту и состоянии городских дорог специалисты PADECO Co., LTD. обещает официально презентовать в конце июня 2017 года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

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