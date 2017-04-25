Ученые предрекли скорое вторжение инопланетян

Руководитель NASA Чарльз Болден полагает, что Землю могут в самое ближайшее время посетить пришельцы из космоса.

Он убежден, что это может случиться даже по прошествии всего нескольких месяцев.

О своей позиции Болден заявил во время пресс-конференции в Хьюстоне 22 апреля. Он сообщил, что внеземное пространство таит в себе огромное количество ужасающих и таинственных вещей. В том числе, там обитают не менее 30 тысяч развитых цивилизаций.

Люди на данный момент ведут себя в космосе довольно активно, и эта деятельность находится под пристальным наблюдением жителей других планет.

До 2025 года внеземные цивилизации могут атаковать Землю, но случиться это может и намного раньше. После этих слов главы NASA его быстро увели со сцены, где проходил доклад. Сотрудники организации объяснили, что это лишь персональная точка зрения специалиста, а отнюдь не официальная позиция всего космического агентства.

Позднее Болден отказался от всех интервью. Также он отправился в шестимесячный отпуск в связи с болезнью.