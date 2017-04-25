Пьер Ришар: Женщина может выпить столько, сколько ей позволит ее мужчина

25.04.17 21:05Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Актер рассказал, с кем любит выпить и чем ему нравится вино.

Французский актер Пьер Ришар приехал в Киев пообщаться с ценителями его вина – он уже давно увлекается виноделием. Актер пришел на встречу с поклонниками в сером костюме с голубой рубашкой и в очках в красной оправе, и ответил на вопросы журналистов.

– Сколько вам нужно алкоголя, чтоб напиться?

– Четыре бокала с утра я могу себе еще позволить.

– А сколько, по вашему мнению, приличная женщина может позволить себе выпить?

– Столько, сколько ей может позволить ее мужчина.

– С кем вы любите коротать время за бокалом вина?

– Это 2-3 моих близких друга, они не знаменитые. Из знаменитостей – Жерар Депардье, но с ним меньше 10 бокалов не бывает.

– В одном из интервью вы говорили, что хотели бы сыграть Шарикова из "Собачьего сердца" Булгакова. Что вас, аристократа, привлекает в роли героя такого происхождения?

– Мне вообще как актеру интересно сыграть собаку. Но в моем исполнении это был бы интеллигентный пес. Я обожаю это произведение, там много остроумных, полных тонкого сарказма, диалогов.

– У многих зрителей любимый фильм с вашим участием – "Игрушка". Какому из героев картины вы больше всего сочувствуете и в чем секрет ее такой "живучести"?

– Несмотря на то что это комедия, в ней затронуты очень важные вопросы, например, как большие деньги влияют на людей. И второй момент, это отношения отца и сына, которые показывают, что никакие деньги не могут заменить любви. А сочувствую своему персонажу – он серьезный и забавный одновременно.

– А на вас большие деньги влияли?

– Нет, деньги приходят и уходят, это не самая важная вещь на свете. Вот друзья, любовь – это серьезно. Деньги не меняли мою натуру.

– А был ли человек, которого вы не смогли приобщить к вашему винному пристрастию?

– Это моя жена. Сколько лет прошло, она так и не полюбила этот напиток. Хотя он добавляет легкого настроения и веселья.

Отметим, что на вечер у актера запланирована дегустация семи вин, в создании которых он лично принимал участие.

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Вторник, 25.04.2017

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