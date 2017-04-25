"Николаевэлектротранс" возьмет кредит у ЕБРР на покупку автобусов и троллейбусов

Во вторник, 25 апреля, Николаевский городской совет поручил мэру Александру Сенкевичу и КП «Николаевэлектротранс» заключить договор с Европейским банком реконструкции и развития о получении кредита для покупки новых троллейбусов и автобусов.

Сумма кредита - до 10 миллионов евро со ставкой 4-7 процентов годовых. Срок займа - до 13 лет с периодом отсрочки до 3 лет от даты подписания. За проект решения проголосовали 43 депутата.