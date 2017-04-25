В рейтинге украинских губернаторов Алексей Савченко на 11-м месте

25.04.17 20:27Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Комитет избирателей Украины составил рейтинг деятельности губернаторов за первый квартал 2017 года. Оценка базировалась на двух критериях: показателях социально-экономического развития регионов и опросе местных экспертов.

Показатели социально-экономического развития были оценены по пяти направлениям: развитие промышленности, сельского хозяйства, темпы строительства, экспорт-импорт, уровень доходов населения.

Источниками информации стали официальные статистические данные, информация, предоставленная облгосадминистрациями на запрос Комитета избирателей Украины, данные СМИ и специальные экспертные опросы, проведенные в рамках проекта.

Возглавила рейтинг председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Свитличная, едиственная женщина-губернатор в Украине. «В топ-5» также вошли донецкий губернатор Павел Жебривский, кировоградский губернатор Сергей Кузьменко, тернопольский губернатор Степан Барна и закарпатский губернатор Геннадий Москаль.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в этом рейтинге занял 11-е место среди 24 губернаторов.

А в тройке аутсайдеров ровненский губернатор Алексей Муляренко, черновицкий губернатор Александр Фищук и волынский губернатор Владимир Гунчик.

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