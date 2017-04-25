Названы фрукты и овощи, которые пропадут с украинских прилавков

25.04.17 20:43Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Больше всего от заморозков пострадали фермеры Харьковской, Запорожской и Одесской областей.

Практически всю прошлую неделю Украину «морозило». Атмосферный фронт принес в нашу страну значительное похолодание, и, что самое неприятное для селян - мороз со снегом в апреле.

Внезапные холода застали многих аграриев врасплох. Эксперты прогнозируют потери урожая по некоторым культурам до 30%.

Больше всего климатические катаклизмы повлияют на сахарную свеклу, которой уже засеяно 90% запланированных площадей. Оценить потери эксперты пока не берутся, говорят, реальная картина прояснится через пару недель. Но некоторые аналитики уже предупреждают: значительные территории придется пересевать.

«Неожиданный удар аграриям нанесла погода, которая негативно скажется на самой посевной и всходах растений. В наибольшей зоне риска Харьковская, Черкасская, Винницкая, Днепропетровская, Львовская и Тернопольская области», - прокомментировал аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства НАЦУ «Укрцукор» Василий Долинский.

Агрономы отмечают, что сахарная свекла может выдерживать понижение температуры до -3 ° С, но беспокоит тот факт, что низкая температура почвы тормозит развитие семян, а подтаявший снег может стать причиной образования ледяной корки и вымерзания посевов.

Подсолнечником засеяно пока только 20-25% запланированных угодий, и на большинстве из них еще нет всходов. Поэтому заморозки накрыли всего 10% посевов. Аналогичная ситуация с кукурузой и соей.

Несмотря на то, что на большей части Украины выпал снег, особого вреда зерновым культурам не будет. Потери озимых составят не более 5-6%.

Фруктовый коллапс

Больше всего пострадают абрикосы и персики. Некоторые фермеры прогнозируют, что урожай будет меньше, как минимум, на 30%. Уже сейчас некоторые хозяйства сообщают о полной потере урожая абрикосов, персиков, а также вишен и черешен, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты».

По словам производителей, арктический циклон вызвал резкое снижение температуры, особенно ночью. А персиковые, вишни и черешни в южных и центральных областях именно сейчас цветут, то есть, являются особо уязвимыми.

«Ожидается наибольшее снижение урожая именно этих позиций, - комментируют ситуацию украинские садоводы. - Абрикосы и персики в большинстве регионов уже отцвели, но резкие перепады температуры могут негативно повлиять на завязи, а обильные осадки только ухудшают ситуацию».

«В основном, потери будут касаться хозяйств населения. Промышленные насаждения были более подготовленными. По черешни и вишне – потери будут, но ниже, чем по персику. Их, в основном, выращивают в Запорожской, Днепропетровской областях, где не было сильных заморозков. По орехоплодных – ситуация куда хуже, насаждения сильно пострадали», — рассказал эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Петр Лахай.

За судьбу яблок садоводы пока спокойны, утверждают эксперты. Яблоневые сады пока еще не начали массово цвести, поэтому нетипичные для конца апреля заморозки и обильные осадки не вызвали существенных потерь.

По словам аграрного эксперта Дениса Марчука, из-за заморозков потери урожая черешен, ранней вишни и абрикосов будут колебаться от 15 до 25%. Особенно рискуют те области, где заморозки держались более двух суток.

«Сильно пострадали Харьковская, Одесская и Запорожская области. Накрыло и Днепропетровскую, Львовскую, Кировоградскую обл. Там специализируются не только на садах, но и на тепличном выращивании овощей», — добавил Марчук.

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