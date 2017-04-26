В Николаеве частные ветполиклиники будут обслуживать только чипированных и стерилизованных животных

Городской голова Александр Сенкевич прокомментировал ситуацию с бездомными животными в Николаеве.

Так, мэр заявил, что городской властью готовится решение о том, чтобы частные ветполиклиники обслуживали только чипированных животных. Об этом он рассказал в комментарии журналистам в ходе сессии городского совета, которая состоялась во вторник, 25 апреля.

«С новым руководством «Центра защиты животных» увеличилось количество чипированных и стерилизованых животных, мы можем контролировать этот процесс. Вопрос, который касается уменьшения количества бродячих животных на улице, состоит из двух факторов.

Первый – нужно стерилизовать существующих животных согласно правилам и гуманному отношению к ним. Мы не можем усыплять их. С другой стороны, нужно ужесточать отношение к людям, у которых есть нестерилизованные или нечипированные домашние животные. Люди берут животных, играются ними, а потом выкидывают на улицу», — сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, мэр подчеркнул, что городской совет планирует следить за тем, чтобы частные ветеринарные поликлиники не принимали животных, хозяева которых их не чипировали или не стерилизовали.

«Мы сейчас инициируем решение, чтобы обязать все ветеринарные учреждения перед тем, как оказывать услуги по прививкам, проверять, является ли это животное чипированным или же стерилизованным», — резюмировал он.

Также, Александр Сенкевич добавил, что в новом бюджетном перераспределении было принято решение купить новый транспорт для "Центра защиты животных" и таким образом проводить более эффективный отлов животных и стерилизацию.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.