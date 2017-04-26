В Николаеве частные ветполиклиники будут обслуживать только чипированных и стерилизованных животных

26.04.17 08:24Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Городской голова Александр Сенкевич прокомментировал ситуацию с бездомными животными в Николаеве.

Так, мэр заявил, что городской властью готовится решение о том, чтобы частные ветполиклиники обслуживали только чипированных животных. Об этом он рассказал в комментарии журналистам в ходе сессии городского совета, которая состоялась во вторник, 25 апреля.

«С новым руководством «Центра защиты животных» увеличилось количество чипированных и стерилизованых животных, мы можем контролировать этот процесс. Вопрос, который касается уменьшения количества бродячих животных на улице, состоит из двух факторов.

Первый – нужно стерилизовать существующих животных согласно правилам и гуманному отношению к ним. Мы не можем усыплять их. С другой стороны, нужно ужесточать отношение к людям, у которых есть нестерилизованные или нечипированные домашние животные. Люди берут животных, играются ними, а потом выкидывают на улицу», — сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, мэр подчеркнул, что городской совет планирует следить за тем, чтобы частные ветеринарные поликлиники не принимали животных, хозяева которых их не чипировали или не стерилизовали.

«Мы сейчас инициируем решение, чтобы обязать все ветеринарные учреждения перед тем, как оказывать услуги по прививкам, проверять, является ли это животное чипированным или же стерилизованным», — резюмировал он.

Также, Александр Сенкевич добавил, что в новом бюджетном перераспределении было принято решение купить новый транспорт для "Центра защиты животных" и таким образом проводить более эффективный отлов животных и стерилизацию.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Похожие новости

01.04.17 13:08В Николаеве состоится Пасхальный концерт камерного оркестра

31.03.17 11:41Из мехового магазина в центре Николаева вынесли соболиных и норковых шуб на два миллиона гривен

30.03.17 14:54В Николаеве полиция через соцсети проникла внутрь финансовой пирамиды

29.03.17 21:08В Николаеве завтра синоптики обещают теплую и дождливую погоду, с прояснениями

29.03.17 09:15«Николаевводоканалу» дали месяц на ликвидирование «мест раскопок» на дорогах

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 26.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:51У одесских медиков нашли крупную партию опасных наркотиков (видео)

11:39Арест за хранение марихуаны в Украине хотят отменить

11:28В Николаеве взяли табло напрокат перед матчем с "Динамо"

11:15На Донбассе – массовое отравление школьников

11:07Как мальчик из Баштанки разжигал печь бензином

10:56Из-за вспышки на солнце ожидаются сильные магнитные бури. График

10:55В Бразилии индейцы обстреляли из лука полицейских (видео)

10:36Когда начнут продавать ПриватБанк

10:25Где завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

10:17Дело табак: кто виноват в дефиците сигарет

10:09В посольстве объяснили сокращение помощи от США

09:58На підтримку громадських організацій інвалідів, ветеранів та учасників АТО передбачається додатково виділити 1,14 млн грн

09:47Новые соцнормы на субсидии: как подскочат суммы в платежках

09:35Соседи обиделись на Порошенко из-за грубого отказа на Пасху

09:23Обострение ситуации в зоне АТО: много погибших и раненых среди украинских воинов

09:10«Динамо» в Николаеве будет решать задачу №1

09:00Курс валют на 26 апреля

08:52Мэр Николаева не намерен повышать тарифы за проезд в городском транспорте

08:47Астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

08:3926 апреля — День чернобыльской трагедии

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.04.17 12:022380

12 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

12.04.17 12:021780

В Донецк боевикам прибыло подкрепление из чеченцев

12.04.17 12:151970

Обнародован трейлер сериала «Мгла» по Стивену Кингу (видео)

12.04.17 12:272960

"Николаевводоканал" начал принимать показания счетчиков через Viber

Самые читаемые

18.04.17 18:5328580

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229690

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006520

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015280

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика