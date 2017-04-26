Астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

26.04.17 08:47Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Вскоре после 4 мая возможен перелом в войне на Донбассе: она либо разгорится с новой силой, либо затихнет навсегда.

Такой прогноз Обозревателю озвучил астролог Влад Росс.

По его словам, в настоящее время "Уран проходит в знаке Овна – знаке войны, Меркурий петляет. Это петляние закончится к 4-5 мая".

Росс убежден в том, что это создаст условия для переломного момента в конфликте на Донбассе. "В конечном итоге он либо разгорится с новой силой, либо утихнет навсегда", - спрогнозировал астролог.

"В свое время гибель самолета Боинг-777 на Донбассе привела к санкциям против России. Сегодня гибель наблюдателя миссии ОБСЕ может привести к тому, что все-таки будет установлен какой-то мир. Возможно, благоприятное решение для Украины будет найдено именно после этого", - предположил Росс.

В частности, он не исключил, что на Донбасс может быть введена миротворческая миссия.

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