Астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

Вскоре после 4 мая возможен перелом в войне на Донбассе: она либо разгорится с новой силой, либо затихнет навсегда.

Такой прогноз Обозревателю озвучил астролог Влад Росс.

По его словам, в настоящее время "Уран проходит в знаке Овна – знаке войны, Меркурий петляет. Это петляние закончится к 4-5 мая".

Росс убежден в том, что это создаст условия для переломного момента в конфликте на Донбассе. "В конечном итоге он либо разгорится с новой силой, либо утихнет навсегда", - спрогнозировал астролог.

"В свое время гибель самолета Боинг-777 на Донбассе привела к санкциям против России. Сегодня гибель наблюдателя миссии ОБСЕ может привести к тому, что все-таки будет установлен какой-то мир. Возможно, благоприятное решение для Украины будет найдено именно после этого", - предположил Росс.

В частности, он не исключил, что на Донбасс может быть введена миротворческая миссия.