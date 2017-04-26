Мэр Николаева не намерен повышать тарифы за проезд в городском транспорте

26.04.17 08:52Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Городской глава Николаева Александр Сенкевич заявил о том, что повышения цены за проезд в общественном транспорте до 8 гривен не будет, пока отдел цен и ценовой политики Николаевского горсовета не предоставит соответствующие экономическое обоснование такому повышению тарифов, пишет "Nikolaev24".

Об этом Сенкевич рассказал журналистам во вторник, 25 апреля.

Как известно, в Николаеве Общественная организация «Инфраструктура Николаевщины» провела открытое заседание и от имени всех городских предприятий-перевозчиков обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу по вопросу пересмотра тарифов на перевозку пассажиров городским общественным транспортом и повышении его до 8 гривен.

Тем временем, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что повышать тариф городской совет не намерен, до того, как установленная «маршрутчиками» цена не будет экономически обоснована, также добавив, что никто не будет поддаваться на угрозы и ультиматумы перевозчиков.

  • Вопрос очень простой, нам подали действительно расчет согласно которому «маршрутчики», то есть операторы рынка хотят установить цену в восемь гривен. Да, мы как бы сморим в Одессу, мы смотрим в Херсон, примерно в те города, в которых действительно выше стоимость проезда, чем в Николаеве. То есть сегодня у нас средняя стоимость четыре гривны, а в наших соседей пять гривен.

В этом смысле будем обсуждать, будем обговаривать. Я понимаю, если нам даст отдел цен, экономическое обоснование того, что действительно нужно. Знаете, любое повышение тарифов является очень болезненным и таким, которое подлежит обсуждению. Никто ничего кулуарно принимать не собирается и идти на всякие угрозы или ультиматумы тоже, - сказал городской глава.

Помимо этого, по его мнению, вопрос с городским транспортом в Николаеве не будет решен до тех пор, пока в городе «не появится свой конкурентный коммунальный транспорт» и на рынок перевозок не зайдут представители новых компаний.

  • Есть большая проблема с тем, что не хотят заходить сюда операторы рынка, другие операторы рынка которые заместили тех. Если бы у нас можно было «одних убрали других поставили», мы бы уже этим занимались. Вы видите на конкурсы на маршруты никто не выходит из сторонних компаний, из других городов, - отметил он.

Также на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ» об отношении мэра к тому, что открытое заседание ОО «Инфраструктура Николаевщины», которое направило письмо к городскому главе с просьбой повысить тарифы на проезд, было организовано по инициативе Вячеслава Кащенюка, который по «просьбе» Сенкевича написал заявление об увольнении с поста начальника управления транспорта Николаевского горсовета, и бывшим начальником управления инфраструктуры Николаевской ОГА Эдуардом Волошиновичем, он ответил, что это полное право экс-чиновников и ему самому до этого нет дела.

  • Каждый человек волен заниматься тем, чем он хочет заниматься. Если он хочет заниматься транспортом на позиции в городском исполкоме он может это делать. Если он считает, что работа его не эффективна - он может создать общественную организацию или идти работать водителем маршрутного такси. Как я к этому отношусь? Да мне все равно, - ответил Александр Сенкевич.

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