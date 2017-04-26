На підтримку громадських організацій інвалідів, ветеранів та учасників АТО передбачається додатково виділити 1,14 млн грн

26.04.17 09:58Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Як повідомлялося раніше, Миколаївська облдержадміністрація пропонує розглянути зміни до обласного бюджету на позачерговій сесії обласної ради. Адже прийняття змін до бюджету забезпечить стале здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку області, а також своєчасне фінансування проектів, що реалізуються за підтримки державного фонду регіонального розвитку.

Так, відповідно до уточнень, внесених до Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота", облдержадміністрацією додатково передбачено надання фінансової підтримки тим громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на суму 1 млн 137 тис 100 грн.

Зокрема, йдеться про такі громадські організації:

  • «Миколаївська обласна організація ветеранів України» - 22,1 тис грн.

  • відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО у Миколаївській області» - 400,0 тис грн.

  • Миколаївська обласна організація волонтерів - 471,8 тис грн.

  • Громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів антитерористичної операції» - 243,2 тис грн.

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Среда, 26.04.2017

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