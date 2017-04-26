Дело табак: кто виноват в дефиците сигарет

Производители и торговцы ищут альтернативу табачной монополии.

Курильщики запаниковали: уже несколько недель в торговых точках сложно найти сигареты привычных табачных брендов. Несмотря на то что витрины киосков пестрят предложением, многих марок сигарет в наличии нет. Полупустыми остаются сигаретные полки у касс торговых сетей.

LIGA.net выясняла, в чем причина дефицита и как его переживают курильщики и производители сигарет.

Рейд на дистрибьютора

Крупнейший игрок на украинском рынке дистрибуции табачных изделий - компания Тедис Украина - уже больше года находится в поле зрения правоохранителей и контролирующих органов. Сначала торговцем заинтересовался Антимонопольный комитет, затем подключились МВД и Генпрокуратура. Почему он привлек к себе столько внимания?

Тедис Украина контролирует практически всю дистрибуцию табачных изделий в стране. Его услугами пользуются четверо крупнейших производителей: Филип Моррис Украина, JTI Украина, Империал Тобако Юкрейн и BAT Украина, которые занимают 98% рынка сигарет.

По данным рейтинга ТОП-500 в 2015 году дистрибьютор заработал 37,7 млрд грн выручки. Компания создана в 2010 году с подачи российской группы Мегаполис бизнесмена Игоря Кесаева. Украинская дочка при рождении получила созвучное название Мегаполис Украина, но в середине 2016-го сменила его на Тедис, чтобы избежать ассоциаций.

Еще осенью 2015 года Тедис заподозрили в связях с Россией. Кроме того, компанией заинтересовался Антимонопольный комитет (АМКУ), который почти год выяснял, занимает ли она монопольное положение на рынке. В декабре прошлого года АМКУ признал Тедис монополистом и оштрафовал на 430 млн грн.

Пока табачный дистрибьютор оспаривал штраф, правоохранители предъявили компании новое обвинение - в марте они заявили о разоблачении масштабных фактов уклонения компании от уплаты налогов.

По версии Генпрокуратуры, часть преступно полученных средств при этом шла на финансирование терроризма. Конфликт достиг апогея 31 марта. В этот день все без исключения банковские счета предприятия были арестованы. Правоохранители также изъяли товар на общую сумму более 1 млрд грн.

Тедис Украина в ответ заявил о своей невиновности, а несколько дней назад раскрыл структуру собственности. Компания подтвердила присутствие среди акционеров украинского бизнесмена Бориса Кауфмана, но россиян в опубликованной схеме собственности не оказалось.

Сигарет нет

Претензии правоохранителей к крупнейшему продавцу сигарет в стране ударили по всему табачному рынку. Следствием противостояния стали перебои в поставках табачной продукции в торговые сети. "В настоящее время рынок табачных изделий находится в состоянии определенной турбулентности в связи с наличием нездорового и непрогнозируемого спроса на табачные изделия. Дефицит сигарет на рынке сейчас составляет 40%, чего никогда ранее не было", - сообщили LIGA.net в пресс-службе Тедис Украина.

Хотя в компании и говорят об адаптации к новым условиям, с дефицитом продукции на рынке ей справиться не удается. "Мы стараемся по максимуму обеспечить продукцией как крупные розничные сети, так и остальных розничных контрагентов", - утверждают в Тедис.

В крупных сетях ее стараний не замечают. "В течение последних трех недель мы действительно наблюдаем дефицит табачной продукции в торговых центрах нашей сети. На сегодняшний день спрос на табачную продукцию в ТЦ METRO превышает предложение в 5-6 раз", - говорит Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами власти и связей с общественностью Метро Кеш энд Керри Украина.

Подтверждают перебои в поставках и в АТБ. "В магазинах сети в последние дни наблюдается ажиотажный спрос со стороны потребителей на табачную продукцию, что усиливает ее дефицит", - сообщили LIGA.net в пресс-службе компании.

Проблемы заметили не все. "Торгуем запасами, пока дефицита нет. Есть точечные выпадения, но некритичные", - отмечают в PR-службе сети Varus.

Производители сигарет в свою очередь сообщают о сложностях с дистрибуцией. "Система поставок находится в сложном состоянии. Рынок полностью разбалансирован, существует огромный риск роста контрабанды и контрафакта", - говорит топ-менеджер одной из компаний-производителей.

"Отсутствие полноценной реализации привело к проблемам с оплатой за продукцию нашего производства. В результате под угрозой оказались наши отчисления в государственный бюджет от оплаты акцизного и других налогов", - рассказывает Александр Когут, директор Отдела корпоративных вопросов и коммуникаций JTI Украина.

В прошлом году табачная отрасль оплатила более 33,2 млрд грн акцизного налога, местные бюджеты получили 1,9 млрд грн от розничной торговли табачными изделиями. Из-за нынешних сложностей за апрель только по акцизу государственный бюджет недополучит 1,1 млрд грн, говорят в Тедис.

Альтернатива монополии

Сложная ситуация подталкивает производителей и ритейлеров к пересмотру взаимоотношений с Тедис Украина. Как рассказали LIGA.net в АТБ, сеть ведет переговоры с производителями табачной продукции о прямых поставках. "Если переговоры пройдут успешно, ситуация на рынке табачной продукции выровняется", - заверили в компании.

"В срочном порядке подписываем договоры напрямую с производителями", - сообщили в Varus.

"На протяжении нескольких лет компания Метро Кеш энд Керри Украина ведет переговоры с табачными производителями о прямых контрактах. На данный момент удалось достичь определенных договоренностей только с одним из четырех крупных производителей сигарет", - говорит Оленицкая из Метро Кеш энд Керри Украина.

Производители признают, что количество предложений о сотрудничестве от ритейлеров и дистрибьюторов зашкаливает. Но от конкретики воздерживются. "В данный момент мы рассматриваем возможности, которые позволят обеспечить бесперебойные поставки нашей продукции потребителям", - отмечает Александр Когут из JTI Украина. Подтверждают заинтересованность прямого сбыта и в других компаниях.

Вместе с тем производители табачных изделий опасаются роста теневого рынка сигарет. "В связи с нарастающим дефицитом продукции официальных производителей прогнозируется рост уровня контрабандной и контрафактной продукции", - говорит топ-менеджер табачной компании, попросивший об анонимности.

В Тедис Украина надеются, что в ближайшее время обстановка стабилизируется, а контролирующие органы не дадут рынку табачных изделий снова уйти в тень. По данным отраслевой ассоциации Укртабак, сегодня серый рынок сигарет не превышает 2%, тогда как еще в 2013 году он достигал 10%.