Арест за хранение марихуаны в Украине хотят отменить

26.04.17 11:39Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В Кабмине хотят Админкодекс, как в ЕС. Юристы: наказания нужно ужесточать.

Кабмин предложил Верховной Раде усовершенствовать украинский кодекс административных правонарушений и убрать арест на 15 суток из ряда статей.

Изменения могут коснуться хранения и изготовления наркотиков, а также езды на неисправных автомобилях. "Сегодня" разобралась, зачем правительство идет на такие меры и что об этом думают эксперты.

ЗАЧЕМ МЕНЯЕМ. В пояснительной записке законопроекта отмечается, что главная цель изменений — подогнать украинское законодательство под нормы Европейского суда по правам человека.

Первое, что предлагает Кабмин, — исключить возможность административного ареста на 15 суток за хранение и изготовление наркотиков в малых объемах (например, в случае с марихуаной предельное количество составляет 5 граммов).

В противовес этому решению предлагается увеличить минимальный штраф за это правонарушение с 425 грн до 510 грн.

Как отмечает пресс-аташе Марша свободы за реформы в наркополитике Тарас Ратушный, админарест перекочевал в украинское правовое поле из кодексов времен Советского Союза и является юридическим рудиментом. "Я не могу вспомнить за последние годы случая, когда назначали админарест по 44-й статье КоАП, только штраф.

Но на мой взгляд, это несущественные изменения и на реальную практику вряд ли повлияют. Можно только сказать, что мы привели свое законодательство к нормам ЕСПЧ. А для того чтобы было какое-то реальное влияние на ситуацию применения законодательства по наркотикам, нужно увеличивать порог минимального объема, который разделяет применение Административного кодекса от Уголовного", — говорит он.

Ратушный уточняет, что если вес обнаруженного вещества превышает норму хотя бы на 0,1 грамма, то дело будут рассматривать уже по 309-й статье Уголовного кодекса. В таком случае правонарушителю грозит до трех лет тюрьмы.

В свою очередь юрист Дмитрий Йовдий выступает против отмены админареста: "Последние несколько лет у нас взят курс на либерализацию ответственности в таких вопросах. Но это негативная тенденция — у нас ситуация с оборотом наркотиков и так критическая, и ответственность, наоборот, нужно усиливать. Или как минимум не ослаблять ее. По крайней мере, я конструктивных аргументов за это решение не вижу".

С сомнением относится юрист и к вопросу соответствия нормам ЕСПЧ: "Нередко европейская практика вырывается из контекста — там же другая система взаимоотношений граждан и правоохранителей, а также ответственности за подобные нарушения. У нас эта система по-другому работает, поэтому никакой адаптации не произойдет", — резюмирует Йовдий.

АЛКОГОЛЬ И ЕЗДА. Кабмин также хочет увеличить штрафы для тех, кто уже попадался за распитием алкогольных напитков в общественных местах. Если сегодня он составляет 136 грн, то в будущем поднимется до 340 грн.

При этом админарест на 15 суток хотят отменить, а наказание в виде общественных работ увеличить с 30 до 60 часов. Наконец, может уйти в прошлое админарест за управление неисправным авто. "Но это фактически мертвая норма, и за годы своей практики я с таким решением не сталкивался.

Это хорошая инициатива, потому что езда на неисправной машине это не тот тип нарушения, когда человек представляет такую опасность, чтобы его изолировать от общества на 15 суток", — говорит автомобильный юрист Вадим Володарский. По мнению политолога Руслана Бортника, у инициатив Кабмина есть все шансы пройти парламент.

"Однако в вопросе наркотиков нужно будет еще понять, сколько из задержанных по админстатьям употребляют "для себя", а сколько продавцы. Одно дело, когда ловят студента с "косяком", а другое, когда распространителя наркотиков, пусть и в малых дозах", — резюмирует эксперт.

Легализация: голосуют вяло

А вот легализовать легкие наркотики, в частности марихуану, народ просит довольно часто. Так, только за 2017 год на сайте петиций АП появилось четыре документа с подобными требованиями.

При этом в прошлом году было зарегистрировано несколько десятков подобных обращений, правда, ни одно из них так и не набрало заветных 25 тыс. голосов. Для активных на сегодняшний день документов потолком оказались 230 голосов.

При этом автор этой петиции отмечает, что решение о легализации марихуаны принесет Украине пользу в медицинском плане, экономическом и туристическом. Он приводит пример США, где в бюджет от продажи легких наркотиков идут миллиарды долларов.

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