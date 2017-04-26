С 1 мая минимальную пенсию в Украине поднимают с 1247 до 1312 гривен

Как изменятся некоторые социальные выплаты в Украине.

После увеличения в декабре прожиточного минимума для всех категорий граждан и дальнейшего январского роста минимальной зарплаты с 1 тысячи 600 до 3 тысяч 200 гривен правительство пообещало, что это повышение социальных выплат будет в 2017 году не последним.

И точно, с 1 мая нас ждет очередное увеличение пенсий и пособий, связанное с запланированным в бюджете ростом прожиточного минимума.

В частности, поднимется минимальная пенсия, которая сейчас равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, - с 1 тысячи 247 до 1 тысячи 312 гривен.

В государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсии дважды в течение года - с 1 мая и с 1 декабря, - пояснил вице-премьер-министр Павел Розенко.

То есть для восьми миллионов пенсионеров, размер выплат которых зависит от минимальной пенсии, суммы увеличатся минимум на 10 процентов.

В связи с ростом прожиточного минимума также будут повышены размеры всех надбавок и доплат к пенсии, привязанных к данному стандарту. Это, например, пенсии за особые заслуги, надбавки ветеранам войны, донорам, доплата за стаж и многие другие суммы.

Самое главное: максимальная доплата за стаж вырастет с 12 гривен 47 копеек до 13 гривен 12 копеек за каждый «лишний» год. А донорам к пенсии будут доплачивать уже не 154 гривны 40 копеек, а 162 гривны 40 копеек, поскольку их надбавка составляет 10 процентов прожиточного минимума в среднем на человека (который увеличится с 1 тысячи 544 до 1 тысячи 624 гривен).

Вырастут все виды пенсий за особые заслуги перед Украиной (не путать с доплатами к пенсиям за особые заслуги перед Родиной, которые тоже увеличатся), составляющие от 20 до 40 процентов прожиточного минимума (от 262 гривен 40 копеек до 524 гривен 80 копеек), а также государственная социальная помощь по уходу и выплаты чернобыльцам.

Подчеркнем, что речь идет именно об увеличении уже существующих надбавок, а не о появлении каких-то новых доплат к пенсиям. Все надбавки назначаются пенсионерам одновременно с оформлением пенсии. Но потом их размеры растут по мере повышения прожиточного минимума.

Необходимо напомнить, что с 2013 года доплаты к пенсии для участников боевых действий в период Великой Отечественной войны и для инвалидов ІІ и ІІІ групп Великой Отечественной войны, которые достигли 85-летнего возраста, были установлены в едином размере - 50 процентов прожиточного минимума.

С мая сумма этих доплат вырастет с 623 гривен 50 копеек до 656 гривен.

Также в связи с повышением прожиточного минимума увеличатся размеры минимальных выплат инвалидам, ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы, а также инвалидам войны и участникам боевых действий.

Напомним, что в нашей стране для них установлены повышенные размеры минимальной пенсии (от 165 до 285 процентов прожиточного минимума).

Увеличится и минимальная пенсия неработающих шахтеров, на которых распространяется действие Закона «О повышении престижности шахтерского труда», установленная на уровне трех прожиточных минимумов (с мая - 3 тысячи 936 гривен).