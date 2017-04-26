64 тысячи внутренних переселенцев остались без украинских пенсий

Переселенцы снова штурмуют пенсионные учреждения Луганщины в связи с новыми правилами выплаты пенсий. Теперь чтобы получать деньги от государства, люди должны подтверждать свое присутствие на подконтрольной Украине терориторії каждые 60 дней, пишет infokava.

Списки псевдо-переселенцев составляет СБУ и передает их в управление соцзащиты и пенсионных фондов. Но эти органы действуют по-разному: управление соцзащиты не прекращают выплаты, а делают проверки, а вот пенсионный фонд сразу меняет соответствующие коды и прекращает выплаты пенсий.

"Как мы понимаем, эти "списки СБУ" были составлены скорее всего по пересечениям линии разграничения. По закону может быть приостановлено действие справки, если лицо выехало на постоянное место жительства на неподконтрольную территорию, и проживает там более 60 дней.

Но только на нашу горячую линию обратились несколько десятков человек, которые говорят, что они постоянно проживают на подконтрольной территории, не выезжали в последнее время, и не находились там более 60 дней. Тогда вопрос — какой принцип?", — возмущается несправедливостью Координатор по развитию ГО "Донбасс-SOS" Ольга Гвоздева.

Впрочем, механизмы возобновления выплат все-таки существуют.