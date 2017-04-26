В Украине снова подорожает водка Ассоциация Укргорілка поддержала предложение Министерства экономического развития и торговли и планирует повысить минимальную розничную цену на водку на 14,3%. Об этом сообщает Infokava.com со ссылкой на fakty.ictv.ua Рост составит примерно 10 грн. Минимальная цена за бутылку водки объемом 0,5 л составит 79,9 грн. Причиной увеличения цены Укргорілка назвала рост акцизов и стоимости спирта. Напомним, что последний раз цену на водку в Украине поднимали 3 декабря 2016. Тогда она подорожала на 27%. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама