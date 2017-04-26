12.04.17 19:012120
В Украине снова подорожает водка
|26.04.17 13:58
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Ассоциация Укргорілка поддержала предложение Министерства экономического развития и торговли и планирует повысить минимальную розничную цену на водку на 14,3%.
Ассоциация Укргорілка поддержала предложение Министерства экономического развития и торговли и планирует повысить минимальную розничную цену на водку на 14,3%.
Об этом сообщает Infokava.com со ссылкой на fakty.ictv.ua
Рост составит примерно 10 грн. Минимальная цена за бутылку водки объемом 0,5 л составит 79,9 грн.
Причиной увеличения цены Укргорілка назвала рост акцизов и стоимости спирта.
Напомним, что последний раз цену на водку в Украине поднимали 3 декабря 2016. Тогда она подорожала на 27%.