В Украине быстро дорожает картошка

Неизменными цены остаются только в Херсонской области

Продавцы на украинских оптовых рынках довольно активно повышают цены на картофель. О чем свидетельствует ежедневный мониторинг "АПК-Информ: овощи и фрукты". При этом аналитики отмечают, что наиболее резко за неделю эта продукция подорожала на оптовом рынке "Початок" (Одесса).

Так, сегодня, продавцы на одесском оптовом рынке готовы вести отгрузки по 5,5 – 8 грн/кг а это в среднем на четверть дороже, чем в середине прошлой недели. Напомним, неделей ранее эта продукция поступала в продажу по 4,5 – 6 грн/кг.

Рост цен на картофель был отмечен также на оптовых рынках Киева и Львова. Сегодня на "Столичном" (Киев) картофель оптом предлагается по 5,7 – 7 грн/кг, а на ОРСП "Шувар" – по 5,5 – 6,5 грн/кг, что дороже, чем неделю назад, на 20% и 15% соответственно. Неизменными пока остаются только цены на картофель на оптовом рынке "Нежданна" (Херсонская обл.). Здесь, как и неделей ранее, продавцы реализуют картофель по 5,3 – 6 грн/кг. Однако операторы рынка не исключают, что и на этом рынке продукция скоро начнет дорожать, так как предложение картофеля уже довольно ограничено.

Сложившуюся ситуацию на рынке производители объясняют тем, что предложение товарного картофеля в последние недели существенно сократилось, и далеко не все хозяйства уже могут предложить продукцию, соответствующую требованиям покупателей.

В целом картофель на украинских оптовых рынках уже минимум на треть дороже, чем годом ранее. Напомним, в конце апреля 2016 года цены на картофель здесь стартовали от 3 грн/кг.