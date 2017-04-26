На восстановление аэропорта "Николаев" нужно более 700 миллионов

На «Международный аэропорт «Николаев» нужно потратить 742 миллиона гривен. 50 млн грн из этой суммы планируют выделить из областного бюджета

Об этом стало известно в ходе президиума в ОГА, передает БлинКом.

Депутат Татьяна Демченко поинтересовалась, почему на аэропорт нужно потратить столь большую сумму. Ведь ранее КП разработало программу развития, согласно которой восстановить работу аэропорта можно всего за 280 миллионов гривен.

«В этом документе планировалось выполнить ряд мероприятий работ, связанных с восстановлением работы аэропорта. Мы же предложили программу по реконструкции и модернизации», — объяснил вице-председатель ОГА по вопросам инфраструктуры Валентин Гайдаржи.

«Для Николаевского международного аэропорта общая сумма на взлетно-посадочную полосу и рулевые дорожки рассчитана на сумму 330 миллионов. Правильно? Такие же работы были выполнены в херсонском аэропорту на сумму 250 миллионов. То есть разница – 80 миллионов», — сказал депутат-оппозиционер Владимир Фроленко.

Гайдаржи отметил, что по объему работы в Николаеве значительно больше. У нас планируют удлинить взлетно-посадочную полосу, что позволит принимать более габаритные самолеты