На президиуме областного совета решали судьбу депутата Скорого

26.04.17 17:39Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты Николаевского областного совета и вице-губернаторы устроили словесную перепалку из-за Николая Скорого, которого хотят лишить мандата.

Конфликт возник в среду, 26 марта, в ходе президиума областного совета, сообщает Новости.N.

Когда порядок дня уже полностью обсудили, слово попросила Татьяна Демченко. Депутату передали заявления от всех сельсоветов Березнеговатово района с оценкой работы Николая Скорого. Исходя из заявлений, его работу оценили на хорошо и отлично — негативную оценку не дал никто.

Во время выступления Демченко, присутствующий заместитель главы облгосадминистрации перебил Демченко и заявил, что Скорый это позор областного совета.

Давайте заканчивать это кино, - потребовал Киндратив, переходя на крик.

Вице-губернатора попробовал успокоить первый заместитель главы областного совета Иван Кухта, попросив Киндратива не давать свою оценку. Иван Васильевич отметил, что оценку нужно будет давать на сессии.

В спор вступил и ещё один заместитель председателя ОГА Вячеслав Бонь, который отметил, что если бы Николай Скорый не встал на гимн во времена СССР или России, то его отправили пилить деревья на Севере.

Касательно того государства, руководитель которого портрет под подушкой держит, той России , и Советском Союзе, на которую он (Николай Скорый, - прим.авт) молится, если бы он не встал на гимн, то в лучшем случае пилил бы уже деревья где-то на Севере. А мы с вами обсуждаем, какой он депутат. Человек, который не встал на гимн — до свидания, - сказал Бонь.

Поддержал заместителей Савченко и глава фракции «Батькивщина» Михаил Соколов. По его словам, за Скорого голосовали крепостные, которым он каждый год «дает подачки» за аренду их земель. Соколов уверен, что если бы избиратели Николаевской области узнали, что какой-то депутат не будет вставать на гимн, то за него никто бы не голосовал.

Ваша фракция не зашла бы, как её за уши протащил кое-какой человек с 4-го этажа. Мы все помним эти ночи в УВК и так далее, - заявил лидер БЮТа.

Татьяна Демченко перебила Соколова, на что тот театрально встал и начал твердить: «я могу закончить?».

В итоге, заседание закрыли, а Соколов и Демченко ещё выяснили отношения на тему «кто, кого, куда завел».

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