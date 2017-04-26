Мэр Николаева заключил договор с глиноземным заводом Сегодня, 26 апреля, мэр города Николаева Александр Сенкевич заключил договор социального партнерства на 2017 год между ООО «Николаевский глиноземный завод» и Николаевским городским советом. За 2017 год в рамках программы будет инвестировано пять миллионов в программы «Здоровая нация», «Поддержка детей-инвалидов» и экологические проекты. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама