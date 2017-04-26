12.04.17 19:012120
Мэр Николаева заключил договор с глиноземным заводом
|26.04.17 18:29
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Сегодня, 26 апреля, мэр города Николаева Александр Сенкевич заключил договор социального партнерства на 2017 год между ООО «Николаевский глиноземный завод» и Николаевским городским советом.
Сегодня, 26 апреля, мэр города Николаева Александр Сенкевич заключил договор социального партнерства на 2017 год между ООО «Николаевский глиноземный завод» и Николаевским городским советом.
За 2017 год в рамках программы будет инвестировано пять миллионов в программы «Здоровая нация», «Поддержка детей-инвалидов» и экологические проекты.