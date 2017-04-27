Сколько получают пенсионеры в Европе: и чем украинцы хуже

Украинцы платят в пенсионный фонд больше, чем французы или американцы.

Пенсионная система в Украине находится в катастрофической ситуации, заявляют в Министерстве соцполитики. Несмотря на увеличение минимальной зарплаты и налогообложения всех физлиц предпринимателей, дефицит Пенсионного фонда в этом году составит 141 миллиард гривен.

Правительство готовит реформу, которая, по словам премьера, позволит не только сократить "дыру" в бюджете, но и повысить пенсии. Сайт "Сегодня" выяснил, как в разных странах Европы зарабатывают на пенсию и чем отличаются украинцы.

В среднем поляки на заслуженном отдыхе получают 460 долларов. По сравнению с соседями по ЕС, это незначительная сумма. Однако стоит учитывать, что цены в Польше ниже, чем, к примеру, в Германии, кроме того, польские пенсионеры пользуются льготами.

После 75 лет – бесплатная медицина, практически для всех пенсионеров – бесплатный проезд в транспорте и льготы на медикаменты.

В Польше работает три уровня системы: солидарный, накопительный и индивидуальный. Если инвестировать в три фонда часть своей зарплаты на протяжении жизни, после 60 лет для женщин и после 65 для мужчин можно получить сразу три пенсии.

Обязательное условия для получения трудовой пенсии – минимум 15 лет стажа для женщин и 20 лет – для мужчин. Взносы в Пенсионный фонд на несколько процентов ниже украинских – 19,5 против 22%. При этом половину от этой суммы полякам платит работодатель.

Средняя пенсия в США – 1500 долларов. Этой суммы достаточно для безбедной жизни практически в любом из американских штатов при условии, если не нужно погашать ипотеку или арендовать жилье. Для пенсии необходимо как минимум 10 лет откладывать 15% от зарплаты. С 1935-го здесь действует Закон о социально обеспечении, подписанный еще Франклином Рузвельтом (Social Security Act).

Налоговый кодекс позволяет американцам вносить на свои личные накопительные пенсионные счета часть зарплаты до налогообложения подоходным налогом. В стране действуют и солидарный, и накопительный уровни пенсионной системы.

Правительство заявляет о том, что пенсионный возраст для американцев постепенно увеличат до 70 лет. Сейчас для полной пенсии работать нужно до 65 лет, однако граждане США имеют право выйти на пенсию раньше, впрочем в таком случае размер выплат будет меньше.

Средняя пенсия во Франции около 1000 евро. На пенсию имеют право все французы, однако чем больше стаж, тем выше будет пенсия. Ежемесячно с зарплаты в пенсионный фонд забирают 16,3% (часть от этой суммы платит работодатель).

В 2013 году французское правительство представило проект очередной пенсионной реформы, в рамках которой предусмотрено увеличение отчислений в пенсионный фонд. По подсчетам правительства, это позволит избежать увеличения дефицита до 20 миллиардов евро в 2020 году.

На данный момент пенсионный возраст во Франции – 62 года. К слову, пенсионная система во Франции одна из самых сложных в Европе. Сейчас в стране работают два уровня: солидарный и накопительный.

Дефицит пенсионного фонда возник в результате того, что продолжительность жизни французов растет, при этом семьи редко заводят больше трех детей. Согласно демографическим исследованиям, ожидаемая продолжительность жизни во Франции к 2040 году увеличится на четыре года. В результате женщины в среднем будут жить до 88 лет.

Средняя пенсия в Беларуси всего 150 долларов (это в два раза больше, чем в Украине). Для получения трудовой пенсии мужчинам придется работать как минимум 25 лет, а женщинам – 20 лет. Взнос в Фонд страхования – 29% от зарплаты. При этом 28% платит работодатель и только 1% – нанятый сотрудник.

В прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение поэтапно повышать пенсионный возраст – до 63 лет у мужчин и 58 лет – для женщин. "Плательщиками взносов могут быть как сами работники, так и их наниматели. Последний вариант преобладает на большинстве предприятий независимо от форм собственности.

Из собственных средств взносы уплачивают, обычно, лица занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. Размер обязательных платежей по пенсионному страхованию остается одинаковым при любом способе уплаты – 29%.

При уплате страховых взносов работодателем на него приходится 28% из указанной суммы, и на работника – 1%. Взнос по страхованию на случай временной нетрудоспособности – 6%", – говорится на сайте Фонда соцстрахования.

Средняя пенсия в Украине – меньше двух тысяч гривен, а минимальная в мае достигнет всего 1313 гривен. На эту сумму можно скромно питаться целый месяц. Пенсионеры могут позволить себе раз в день покупать хлеб, окорочка и несколько раз в неделю недорогие крупы и макароны.

А вот на средства личной гигиены останется очень ограниченный бюджет – дорогие шампуни, зубные пасты с такой пенсией не "по карману". К тому же, даже пенсионерам с субсидией приходится тратить деньги на коммуналку и проезд. Минимальной пенсии также хватит ровно на 12 походов в кино (правда, при этом придется голодать, а в кинотеатр ходить пешком). Также минимальной пенсии хватит на покупку 45 долларов.

Для получения пенсии по возрасту понадобится как минимум 15 лет стажа. Размер пенсии зависит от уровня зарплаты и количества проработанных лет.

Почему украинские пенсионеры самые бедные в Европе

Главная проблема украинской пенсионной системы – низкие зарплаты. Размер социального взноса – 22% от зарплаты, (еще в 2015-м ставка была на уровне 37%, однако с января прошлого года ее сократили) и чем ниже зарплаты украинцев, тем меньше денег на пенсии. Многие украинцы официально зарабатывают минималку – таких около 40%.

Вторая часть зарплаты выплачивается "в конверте" и налоги с нее не отчисляются. Решение о повышении минимальной зарплаты добавит в "копилку" Пенсионного фонда около 15 миллиардов гривен, однако ситуацию это изменит несущественно.

Старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверена, проблема низких пенсий – следствие отсталости экономики Украины.

При низких зарплатах не могут быть высокие пенсии. Как отмечает ученая, "отсталость" украинской экономики можно заметить даже по структуре занятости населения – каждый четвертый украинец (3,5 миллиона человек) работает в сфере продаж.

Кроме того, как говорят эксперты, действующая пенсионная система в Украине не соответствует главному критерию – справедливости. Так, средняя пенсия судей – больше 20 тысяч гривен, народных депутатов – больше 15 тысяч, а больше миллиона пенсионеров получают меньше 1600 гривен.

Кроме того, пенсионерам, которые раньше вышли на пенсию, достается меньше денег. В 2008-м коэффициент стажа (показатель, который учитывают при расчете пенсий) увеличили с 1 до 1,35 – старые пенсии не пересчитали, а новые стали назначать с учетом нового показателя.

Еще одна проблема – 10 работающих содержат около 12 пенсионеров. Собранных средств катастрофически не хватает.