Почему в Украине подорожали сигареты и когда цены откатят назад

27.04.17 09:55Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

"Вести" выяснили, что происходит на табачном рынке страны и когда лихорадке цен придет конец.

В торговых точках уже начали появляться сигареты, которые массово исчезли из мелких торговых точек после обысков у компании-монополиста по поставке табака TEDIS Ukraine.

Но курево подорожало — в среднем на 2–3 грн. Эксперты связывают это с продажей контрабандных сигарет и повышением акциза. А также говорят, что торговые сети пытаются договариваться напрямую с поставщиками табака, чтобы избежать большого повышения цен.

Подорожали на 2–3 гривны

«Еще пару дней назад покупал L&M, который я всегда курил, по 21 грн. Сейчас он уже по 23 грн», — рассказал «Вестям» киевлянин Игорь Ченцов. Причем под шумок дорожают не только зарубежные марки, но и отечественные. «Вчера купил Приму Люкс и был неприятно удивлен — за две пачки отдал 43 грн, хотя еще на той неделе покупал за 36», — говорит «Вестям» полтавчанин Юрий Майский.

А в Одессе, например, сигареты и вовсе исчезли из продажи. «Сигарет нет совсем-совсем, т. е. вообще», — именно такие объявления красуются в местных магазинах. Продавцы не берутся прогнозировать, когда пропавшие сигареты снова могут появиться в продаже. «Мелкими партиями привозят, но люди их сразу разбирают», — рассказала нам продавщица в одном из ларьков в центре Киева.

Виноваты контрабанда и акцизы

Как уже писали «Вести», причина дефицита табака в том, что к монополисту TEDIS Ukraine, владеющему 98% рынка табачных изделий, появились вопросы у ГПУ и Нацполиции. По данным следствия, действующим владельцем компании является гражданин РФ, миллиардер Игорь Кесаев, который якобы вхож в высокие кабинеты Кремля.

Хотя де-юре компания в Украине находится в собственности нескольких лиц, в числе которых одесский олигарх Борис Кауфман. В самой компании факт владения компанией россиянином отрицают. А по словам генпрокурора, компания уже уплатила штраф в 300 млн грн.

В официальной рознице максимальную цену на пачку сигарет устанавливает производитель (она указана на дне пачки), к этой сумме нужно добавить 5% сбора с продажи подакцизных товаров.

Дороже этой суммы они продавать не могут, так как им грозит штраф. Но нелегальные продавцы (ларьки и мелкие магазины), которые зачастую приторговывают и контрабандой, сами устанавливают цены. Эксперты не исключают, что завышение цен связано именно с продажей контрабанды.

«С другой стороны, рост цен в рознице может быть связан с тем, что сети закончили продавать запасы сигарет, закупленные до повышения акцизов и максимальной розничной цены, и начали реализовывать сигареты, полученные уже по новым, более высоким ценам, — пояснила «Вестям» гендиректор Ассоциации ритейлеров Украины Марина Черненко.

— Сетевые операторы пытаются справиться с ситуацией, налаживая контакты с производителями и пытаясь договориться о прямых поставках, без включения в цепочку посредника, как TEDIS Ukraine.

Думаю, договориться они могут в ближайшее время». Как подтвердил нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, достигнуть договоренностей могут в начале мая.

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