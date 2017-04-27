В Крыму объявили о начале курортного сезона

Несмотря на то, что только 20% крымских пляжей действительно убраны и готовы к началу курортного сезона, на полуострове объявили о его старте с 1 мая.

Соответствующее заявление во время профильного совещания сделала курирующая вопросами туризма Лариса Опанасюк.

Она честно отметила, что идеально готовы к приему туристов только 109 пляжей из 428, но власти сделают все возможное, чтобы максимально ускорить этот процесс.

Стоит отметить, что большинство украинцев все еще отказываются от отдыха на территории аннексированного Крыма, так как не собираются поддерживать экономику страны-оккупанта.