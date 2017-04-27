До уваги водіїв: на дорогах області тривають ремонтні роботи ДП «Миколаївський облавтодор», на замовлення Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, продовжує роботи з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування. Дорожні служби області в першу чергу ліквідовують аварійну ямковость на автодорогах з найбільшою інтенсивністю руху. Так, 27 квітня ремонтні роботи будуть проводитись на таких ділянках автодоріг: Т-15-10 /Р-06/-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса, км 6; Т-15-10 /Р-06/-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса, км 84 – км 86; Т-15-10 /Р-06/-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса, км 45; Р-06 Ульяновка-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 128 – км 130; Р-06 Ульяновка-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 150 – км 158; Р-06 Ульяновка-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 185 – км 186; О150204 Піски-Баштанка-Новопавлівка, км 16; Т-15-15 Федорівка – Рибаківка - база відпочинку «Лугове», км 4 – км 5; Т-1508 Калинівка - Снігурівка – Березнегувате, км 57 – км 58; Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, км 121 – км 122; Р-75 Контрольно - пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка, км 89; Р-75 Контрольно - пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка, км 153; Р-75 Контрольно - пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка, км 138 – км 143; О150602 Веселинове-Покровка-(Миколаїв-Берізки), км 49 – км 52; М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), км 126 – км 128 Т-15-13 Нечаяне-Очаків, км 17 – км 18; Т-1505 Снігурівка-Антонівка - /Р-47/; О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне; Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв (через м. Кривий Ріг); Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв. Також Служба автомобільних доріг повідомляє, що 26 квітня філіями підрядного підприємства ДП «Миколаївський облавтодор», за технічним завданням Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, було ліквідовано 2 839 м2 аварійної ямковості на дорогах загального користування державного значення ( з них: 2 239 м2 - методом просоченням бітумною емульсією та гарячим асфальтобетоном; 600 м2 - щебеневими сумішами). Роботи виконувались на ділянках автодоріг: Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв (через м. Кривий Ріг) – 86 м2; Р-06 Ульянівка-Миколаїв (через Вознесенськ) – 399 м2; Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг – 165 м2; Р-75 Контрольно - пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка – 348 м2; Т-1505 Снігурівка-Антонівка - /Р-47/ – 600 м2; Т-1508 Калинівка - Снігурівка – Березнегувате – 252 м2; Т-1510 /Р-06/-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса – 514 м2; Т-1513 Нечаяне-Очаків – 87 м2; О150204 Піски-Баштанка-Новопавлівка – 116 м2; О150602 Веселинове-Покровка-(Миколаїв-Берізки) – 65 м2; О150404 Петрівське-Лепетиха-залізн.ст.Березнегувате – 102 м2; О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне – 192 м2. У рамках експлуатаційного утримання, здійснюється планування та прибирання узбіч, відкачка води з понтонів мостових переходів, реконструкція та заміна знаків, ремонт бар’єрного огородження. Служба автомобільних доріг звертається до водіїв з проханням бути пильними та максимально уважними в місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, звертати увагу на попереджувальні знаки. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама