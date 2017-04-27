13.04.17 13:022360
До уваги водіїв: на дорогах області тривають ремонтні роботи
|27.04.17 12:24
|23
|0
ДП «Миколаївський облавтодор», на замовлення Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, продовжує роботи з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування. Дорожні служби області в першу чергу ліквідовують аварійну ямковость на автодорогах з найбільшою інтенсивністю руху. Так, 27 квітня ремонтні роботи будуть проводитись на таких ділянках автодоріг:
ДП «Миколаївський облавтодор», на замовлення Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, продовжує роботи з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування. Дорожні служби області в першу чергу ліквідовують аварійну ямковость на автодорогах з найбільшою інтенсивністю руху. Так, 27 квітня ремонтні роботи будуть проводитись на таких ділянках автодоріг:
Т-15-10 /Р-06/-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса, км 6;
Т-15-10 /Р-06/-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса, км 84 – км 86;
Т-15-10 /Р-06/-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса, км 45;
Р-06 Ульяновка-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 128 – км 130;
Р-06 Ульяновка-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 150 – км 158;
Р-06 Ульяновка-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 185 – км 186;
О150204 Піски-Баштанка-Новопавлівка, км 16;
Т-15-15 Федорівка – Рибаківка - база відпочинку «Лугове», км 4 – км 5;
Т-1508 Калинівка - Снігурівка – Березнегувате, км 57 – км 58;
Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, км 121 – км 122;
Р-75 Контрольно - пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка, км 89;
Р-75 Контрольно - пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка, км 153;
Р-75 Контрольно - пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка, км 138 – км 143;
О150602 Веселинове-Покровка-(Миколаїв-Берізки), км 49 – км 52;
М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), км 126 – км 128 Т-15-13 Нечаяне-Очаків, км 17 – км 18;
Т-1505 Снігурівка-Антонівка - /Р-47/;
О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне;
Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв (через м. Кривий Ріг);
Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв.
Також Служба автомобільних доріг повідомляє, що 26 квітня філіями підрядного підприємства ДП «Миколаївський облавтодор», за технічним завданням Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, було ліквідовано 2 839 м2 аварійної ямковості на дорогах загального користування державного значення ( з них: 2 239 м2 - методом просоченням бітумною емульсією та гарячим асфальтобетоном; 600 м2 - щебеневими сумішами).
Роботи виконувались на ділянках автодоріг:
Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв (через м. Кривий Ріг) – 86 м2;
Р-06 Ульянівка-Миколаїв (через Вознесенськ) – 399 м2;
Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг – 165 м2;
Р-75 Контрольно - пропускний пункт «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка – 348 м2;
Т-1505 Снігурівка-Антонівка - /Р-47/ – 600 м2;
Т-1508 Калинівка - Снігурівка – Березнегувате – 252 м2;
Т-1510 /Р-06/-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса – 514 м2;
Т-1513 Нечаяне-Очаків – 87 м2;
О150204 Піски-Баштанка-Новопавлівка – 116 м2;
О150602 Веселинове-Покровка-(Миколаїв-Берізки) – 65 м2;
О150404 Петрівське-Лепетиха-залізн.ст.Березнегувате – 102 м2;
О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне – 192 м2.
У рамках експлуатаційного утримання, здійснюється планування та прибирання узбіч, відкачка води з понтонів мостових переходів, реконструкція та заміна знаків, ремонт бар’єрного огородження.
Служба автомобільних доріг звертається до водіїв з проханням бути пильними та максимально уважними в місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, звертати увагу на попереджувальні знаки.